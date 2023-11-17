Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den CHP'li Veli Ağbaba'ya 'S-400' yanıtı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın "S-400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz" şeklinde cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, 6 Şubat tarihinden meydana gelen depremlerde TSK'nın icra ettiği faaliyetleri saat saat aktardı.

Daha sonra Bakan Güler'e, komisyonda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne yönelik soru soruldu.

Milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Güler ise, "Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür." yanıtını verdi.

O esnada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Güler'e, "Niye kullanmıyorsunuz?" diye sordu.

Güler'in cevabı gündem oldu: Bu çamaşır makinesi mi?

Bakan Güler'den Ağbaba'ya dikkat çeken bir cevap geldi.

Güler, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz." dedi.

Öte yandan Güler'in cevabı sosyal medyada da gündem oldu ve çokça paylaşıldı.