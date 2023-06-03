Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk komandoları Kosova’ya gidiyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO’nun talebi doğrultusunda Kosova’da 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Dünya, son zamanlarda Kosova'dan gelen haberlere kulak kesildi.

Dünya basınına düşen olaylar endişe ile takip edilmeye başlandı. Kosova'dan gelen görüntüler pek iç açıcı değildi.

Kosova'nın kuzeyinde Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan olaylar sonucunda ise yaralanmalar meydana geldi. 25'i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişi yaralandı.

NATO'dan yapılan açıklamada yaralanan askerler arasında İtalya ve Macaristan'dan gelenlerin olduğu ve bazılarının da durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olaylarla ilgili ise 5 kişi tutuklandı.

Yaşanan olayların ardından Sırbıstan, bazı hamleler için harekete geçtiğini duyurdu.

Sırbıstan Savunma Bakanı Milos Vucevicn bir açıklama yaptı ve Kosova ile yaşanan gerginlik yüzünden ordunun her an çatışmaya girmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise gerginliğin azaltılması noktasında iki ülkeye çağrıda bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya asker gönderileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek

Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO

Kosova Gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.



Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik

ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum

sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.



Kosova'da meydana gelen olaylar) Birliğimizin 4-5 Haziran

2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali

planlanmıştır.



NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış

Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurmuştu."

Polis memuruna gözaltı sonrası barikatları kuruldu

Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutuklanmasını protesto eden Sırplar, protestolarını artırarak barikatlar oluşturmuştu.

Kosova, cezaevindeki Pantic'in ev hapsine alınacağını açıkladı. Sırplar da bunun üzerine barikatları kaldırmaya karar verdi.

Ancak barikatların kaldırılması her ne kadar gerilimin azalacağı hissini verse de durum pek öyle olmadı.

NATO saldıları "Kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Kosova'dan gelen görüntülerde ise halk ve polis arasındaki çatışmalarda şiddetin dozunun arttığı görüldü.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı

Kosova, 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etti. Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ise Türkiye oldu.

ABD ve önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da tanındı. Ancak Sırbistan, Kosova'daki çoğu etnik Sırp gibi ülkenin bağımsızlığını tanımayı reddediyor.