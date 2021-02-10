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- Milli Uzay Programı nedir, hedefleri nelerdir? Milli Uzay Programı hakkında bilgiler..
Milli Uzay Programı nedir, hedefleri nelerdir? Milli Uzay Programı hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 09:24
- Güncelleme : 10.02.2021 - 09:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıttı.
Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını ve hedeflerini canlı yayında açıkladı.
Türkiye Uzay Ajansı tarafından gerçekleştirilicek olan çalışmalar, uzaya bir Türk vatandaşının gitmesini ve uzay bilimleri alanında Türkiye'nin gelişmesini hedefliyor.
Vatandaşlar bu müjdeli haberin ardından arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalara başladı. Türkiye ne zaman aya gidecek? sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini aldı.
İşte Milli Uzay Programı hakkında merak edilenler..
MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR?
Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı projedir.
Milli Uzay programının amacı ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi, ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması ve uzay teknolojilerinin faydalı kullanımını sağlamaktır.
MİLLİ UZAY PROGRAMI HEDEFLERİ NELERDİR?
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Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
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Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.
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Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
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Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
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Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
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Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.
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Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmek.
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Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.
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Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.
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Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.
TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA
Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekleyici nitelikte finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri konularda çalışmalar yapan, Türkiye'nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürüten devlet kuruluşu olarak tanımlanıyor.
"Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı, ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak gibi görevlerin yer aldığı Türkiye Uzay Ajansı, Ankara'da yer alıyor.
TUA Başkanı ise Serdar Hüseyin Yıldırım'dır.