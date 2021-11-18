Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına, daha önce verdiği sözleri tutmadığı için inanmadığını söyledi.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, Nokta TV'de Devrim Hacısalihoğlu'nun konuğu oldu.

Kırıkkanat programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını yorumladı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun geçmişini göz önüne alarak verdiği sözleri tutmadığını, dolayısıyla bu helalleşme çağrısına da inanamadığını söyledi.

"11 YILDA 9 SEÇİM KAYBETTİ"

Kılıçdaroğlu'nun 2010'da CHP'nin başına geçerken verdiği demokratikleşme sözünü tutmadığını söyleyen Kırıkkanat, "İktidara geleceğiz iktidara gelince bunu yapacağız vs. hangisini tuttu bunların 2010 yılında başkan olurken verdiği sözlerin. Aradan 11 yıl geçti. 11 yılda 9 seçim kaybetti.

"KILIÇDAROĞLU'NA NASIL İNANAYIM"

Partiyi demokratlaştırmadı. Lider sultasına son vermedi. Şimdi ben bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmesine nasıl inanayım." diye konuştu.

Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu, önce Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, daha sonra da partisinin grup toplantısında, partisinin ve geçmiş diğer iktidarların toplumda açtığı derin yaraları kapatacaklarını ve bu yaralı toplum kesimleriyle helalleşeceklerini söylemişti.