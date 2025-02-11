Mısır: İİT, Gazze için olağanüstü toplanacak

AA & Ensonhaber

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, son günlerde Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Ürdün gibi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir dizi temas gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Filistin meselesindeki son gelişmeler ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İÇİN "PRENSİPTE" ANLAŞILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 27 Şubat’ta Kahire’de düzenlenmesi planlanan acil Arap zirvesinin ardından, İİT’nin bakanlar düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapması konusunda mutabakata varıldı. Planlanan toplantının, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin konusundaki değişmez tutumlarını vurgulaması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ile topraklarında yaşama hakkına olan bağlılığın altını çizmesi amaçlanıyor. Ancak toplantının kesin tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

MISIR VE İRAN'DAN "ACİL TOPLANTI" ÇAĞRILARI

Mısır, Filistin meselesine yönelik artan diplomatik girişimler kapsamında, 27 Şubat’ta acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 9 Şubat’ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı acil bir toplantı çağrısında bulunmuştu.

TRUMP'TAN GAZZE HAKKINDA TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ne ilişkin yaptığı son açıklamalarla büyük tartışma yarattı. Gazze’nin tamamen yıkıma uğradığını iddia eden Trump, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim bölgelerine yerleştirilmesinin "daha iyi bir seçenek" olacağını ileri sürdü.

Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka bir şansı olmadığını savunan Trump, ABD’nin Gazze’yi "devralacağını" öne sürdü. Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle İslam dünyasında tepkilere neden oldu.