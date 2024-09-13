Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu'nun açıklamaları gündem oldu Miss Turkey güzellik yarışmasını İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın etkileri sürüyor...

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

BİRİNCİ BELLİ OLDU

2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı.

1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

İLK 20'YE GİREMEDİ

Yarışmada ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu'nun paylaşımları ise gündem oldu.

Kuşçu "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

"NAZİK VE KİBAR BİR İNSANIM"

Kuşçu sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Adalet bölümünü hala okumaktayım. İstanbul Kuyumcular Odası'nda iyi eğitimli bir mücevher tasarımcısıyım. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Audition House'tan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitimi aldım. Ferhan Aral hocamdan modellik eğitimi aldım. Küçüklüğümden beri altı yıl jimnastik eğitimim, koro geçmişim, buz pateni, paten, kayak, masa tenisi, basketbol, futbol, rafting, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano eğitimini aldım. Çok küçük yaşlardan beri resim yapıyorum ve sanatla ilgileniyorum. 10 yıldır düzenli olarak profesyonel modelim. Spor yapıyorum, huzurlu, duygusal, çokça güleryüzlü, nazik ve kibar bir insanım.

"ZATEN HEP GÜZELDİM"

Model sözlerine şöyle devam ett:

Sanatı, spor ve müziği seven, öğrenmeye açık ve kendini geliştiren bir insanım. Donanımlıyım. Her fırsat bulduğunda yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı kültürlerle tanışan ve kültürel açıdan zengin seyahatlerde bulunmayı seven biriyim. Çocukları, hayvanları çok severim. İnsani yönden merhametli biriyim. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya çalışırım. Ailem ve arkadaşlarım beni çok sever ve iyi bilirler. İngilizce biliyorum. Estetik sadece burnumda var, başka hiçbir şeyim yok. Zaten hep güzeldim. Güzellik göreceli bir kavramdır ama geri dönüş olarak girdiğim her ortamda en fazla dikkat çeken, bakınılan ve beğenilen bir insan olduğumu biliyorum.

"SADECE GÜZELLİK ÖN PLANDA OLSUN İSTEMEM"

Kuşçu sözlerini "Boyum 1.80 ve 56 kiloyum. Yengeç burcuyum. Buraya yazmayı unuttuğum daha birçok eğitimim vardır. Sosyal sorumluluk projem halihazırda var olan uygulamam yoktu, diğer kızlarda olmadığı gibi. Ama çokça fikrim ve hayata geçirmek istediğim projelerim vardı. Zira bir yıl önce babamı kaybettim ve toplamda babamın hastalığıyla birlikte iki buçuk yıl babamdan başka hiçbir konuya yeterince ilgi göstermediğim için üzgünüm. Anlatılması çok zor bir durum benim için. Kısacası kendimi tanıtmak istedim ki sadece güzellik ön planda olsun istemem, boşuna linçlemeyin" diyerek tamamladı.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.