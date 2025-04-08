Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı misilleme vergileri 15 Nisan'da yürürlüğe girecek

İHA

Avrupa Birliği'nin ABD'nin gümrük tarifelerine yönelik misilleme vergilerinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile AB dönem başkanı Polonya'nın Ekonomi Bakanı Yardımcısı Michal Baranowski, birlik üyesi 27 ülkenin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği acil toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB'nin ABD ile ticari ilişkilerde benimseyeceği tavrın görüşüldüğü toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Sefcovic, ABD'nin gümrük tarifelerine birliğin vereceği yanıtın ertelenemeyeceğini vurguladı.

"MÜZAKERE MASASINA OTURMAYA HAZIRIZ"

ABD ile görüşmelerin erken aşamalarında bulunduklarını ifade eden Sefcovic, "ABD, tarifeleri taktiksel değil düzeltici bir önlem olarak kullandı. Amerikalı ortaklarımız hazır olduğu anda müzakere masasına oturmaya tamamıyla hazırız" dedi.

Yapılan toplantıda tüm üye ülkelerin ticaret bakanlarının birlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Sefcovic, Avrupa Komisyonu'nun önceliğinin müzakere yoluyla çözüm olduğunu ancak ABD'yi sonsuza dek bekleyemeyeceklerini belirtti.

"380 MİLYAR EUROLUK İHRACAT ETKİLENECEK"

ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin AB'nin ihracatının önemli bir kısmını etkilediğini vurgulayan Sefcovic, "Aslında burada ABD’ye yapılan 380 milyar euroluk ihracattan bahsediyoruz. Yani toplam ihracatımızın yüzde 70'i, yüzde 20, yüzde 25 ya da mevcut tarifelerle birleştiğinde yüzde 27,5 gibi daha yüksek oranlarda gümrük vergilerine tabi tutuluyor. Örneğin binek otomobiller için. Biz ise otomobiller ve tüm sanayi ürünleri için sıfıra karşı sıfır gümrük tarifesi teklifinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine yanıt olarak üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından misilleme tedbirleri üzerinde çalıştıklarını belirten Sefcovic, "Oylama 9 Nisan'da yapılacak, nihai liste 15 Nisan'da kabul edilecek ve ürünlere yönelik gümrük vergileri aynı gün yürürlüğe girecek" şeklinde konuştu.

MİSİLLEME VERGİLERİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ 15 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sefcovic, "Tüm tarihler hukuki süreçle açık bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu çerçevede nihai listeyi bu akşam sunacağız. Oylamanın çarşamba günü yapılmasını bekliyoruz ve bunun tamamlanmasının ardından 15 Nisan itibarıyla gümrük vergilerinin tahsilatına başlanacak. Bu, sürecin ilk kısmı için. Dünya Ticaret Örgütü metodolojisine tam uyum çerçevesinde sürecin ikinci kısmı ise 30 gün sonra yani 15 Mayıs'ta devreye girecek. Er ya da geç ABD ile müzakere masasına oturacak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Baranowski ise ABD'li ortaklarına durumu enine boyuna düşünmeleri için zaman tanımak istediklerini söyledi, "Bu çözümlerin ABD ekonomisi için de pek faydalı olmadığı görülebiliyor" dedi.