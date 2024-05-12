MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideriyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

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Katar'da Gazze görüşmesi..

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi..

Görüşmede, Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyet ifade edildi.

Müzakerelerde son durum ve insani yardımlar ele alındı

Kalın ve Haniyye'nin görüşmesinde müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.