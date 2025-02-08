MİT Başkanı İbrahim Kalın İran’da

İHA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere İran’a geldi.
Kalın, başkent Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi.
SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI
İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.
TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ
Taraflar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yakın ve kardeşçe olduğunu vurgulayarak, birçok konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış