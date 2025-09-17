MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan önemli görüşme...

İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

AHMED ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MAYIS AYINDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kalın, mayıs ayında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya gelmişti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edilmişti.

GÜNDEMDE 10 MART MUTABAKATININ OLMASI BEKLENİYOR

Görüşmede ele alınması beklenen en önemli konunun ise Şam yönetimi ile SDG/YPG arasındaki 10 Mart mutabakatının olması bekleniyor.

Öte yandan bölgede yaşanan son gelişmelerin de görüşmede ele alınması bekleniyor.