MİT, eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı teröristi yakaladı MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrolarını birer birer indiren MİT, son olarak bir darbe de DEAŞ'a vurdu.

Operasyon hazırlığındayken yakalandılar

DEAŞ'lı teröristler MİT'in çalışmaları neticesinde Suriye’de tespit edildi.

Operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonlar neticesinde 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan MİT'in, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi.