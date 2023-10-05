MİT, FETÖ firarisi Koray Vural'ı Türkiye'ye getirdi Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren MİT'in saha ajanları, firari Koray Vural'ı yurt dışında yakaladı.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu zamana kadar örgütün birçok yapılanmasına ağır darbeler vuruldu.

Son olarak bir darbe de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) geldi.

Firari örgüt mensubunun izi sürüldü

MİT'in hedefinde bu kez, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yer aldı.

Vural'ın izini süren saha ajanları, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a gittiğini belirledi.

Talimat almaya devam etti

Firari Vural'ın, Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat aldığı belirlendi.

Türkiye'ye getirildi

Ekipler, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığını da tespit etti.

Son olarak harekete geçen MİT, firari Koray Vural'ı Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Örgütsel faaliyeti

Örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.