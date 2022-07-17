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    MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı İzzettin İnan'ı etkisiz hale getirdi

    Terörist İnan, Duhok-Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda hedef alındı.
    • 17.07.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 09:49
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    MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı İzzettin İnan'ı etkisiz hale getirdi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde nokta atışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirildi.

    PKK'lı İnan hedefteydi

    MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan'ı etkisiz hale getirdi.

    "Dersim Malatya" kod adlı İnan'ın, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

    Yanındaki teröristlerle birlikte vuruldu

    Terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.

    Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

    AA'nın haberine göre, terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

    İdeolojik ve silahlı eğitimler veriyordu

    Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

    Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

    MİT, Irak ın kuzeyinde PKK lı İzzettin İnan ı etkisiz hale getirdi #1


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