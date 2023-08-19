MİT, PKK'lı Hicran İcuz'u Haseke'de etkisiz hale getirdi Terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlusu İcuz, Haseke'de hedef alındı.

AA & Ensonhaber

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde bir operasyona daha imza attı.

Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kararlılıkla sürerken, nokta atışı operasyonlar halkasına yenisi eklendi.

MİT'ten Haseke'de operasyon

Bu kez hedefte PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz vardı.

'Vejin Jiyan' kod adlı terörist İcuz, MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Sahadan anlık istihbarat alındı

MİT, bölgedeki kaynakları marifetiyle yerini tespit ettiği İcuz’un etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

Terör örgütünün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz’un faaliyetlerine ilişkin sahadan anlık istihbarat alındı.

Operasyon öncesi hazırlık

Operasyon düğmesine basan MİT, bu kapsamda bir dizi hazırlık gerçekleştirdi.

Ardından Hicran İcuz'a düzenlenen başarılı operasyonla söz konusu terörist etkisiz hale getirildi.