MİT'ten nokta operasyon! Sözde basın ve arşiv sorumlusu öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı, Irak Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türkiye'nin terörle mücadelesinde Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarına devam ediyor...

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken MİT, teröristlere nefes aldırmıyor...

Öyle ki, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadroları da tek tek hedef alınıyor.

Teröre darbe indirmeye devam eden MİT, son olarak Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

MİT sözde basın ve arşiv sorumlusunu hedef aldı

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez, terör örgütü PKK’nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal yer aldı.

Birdal'ın Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirlendi.

MİT’in saha ajanları, Sidar Serhat kod Celal Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

Etkisiz hale getirildi

Birdal'ın takip edilmesi için saha ajanları özel olarak görevlendirildi.

MİT’in saha ajanları, Birdal'ı adım adım izledi. MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

MİT, nefes kesen takip sonrası Birdal'ı beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Terörist Celal Birdal kimdir?

PKK/KCK- HPG basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında PKK/KCK’nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü.

Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.

Birdal, Irak’ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerimize karşı eylemlerde yer aldı.

Ayrıca Irak/Gare alanı Here bölgesinde takım sorumluluğuna getirildi.

Irak/Gare alanında bulunan Haki Karer Akademisi’nde ideolojik eğitimler verdi ve son olarak HPG basın ve arşiv sorumlularından oldu.