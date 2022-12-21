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    MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin içinde bulunduğu 8 terörist yakalandı.
    • 21.12.2022 - 13:05
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    MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

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