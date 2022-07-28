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    MİT'in öldürdüğü terörist, HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası çıktı

    MİT'in öldürdüğü terörist, HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası çıktı

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta operasyonuyla leşi çıkarılan PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Sezer'in, 25-26'ncı dönem HDP Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 14:06
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gölgesinden titreyen PKK'lı hainleri köşeye sıkıştırıyor...

    PKK terör örgütüne 1991 yılında katılan ve faaliyetini Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü belirlenen Berivan Zilan kod adlı hain Hatice Hezer, MİT'ten kaçamadı.

    Konumu belirleyen MİT, Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonuyla PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu öğrenilen Hezer'in leşini çıkardı.

    PKK'lı, Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası çıktı

    MİT'in leşini çıkarttığı teröristler listesine eklediği Hatice Hezer'in, 25 ve 26'ncı dönem HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu ortaya çıktı.

    Tuğba Hezer Öztürk milletvekilliği döneminde, canlı bomba olarak eylem yapan teröristin cenazesine katılıp, PKK'lının tabutunu omuzlamıştı.

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #1

    Müebbet istemiyle dava açıldı

    "Türk bayrağını hendeklere gömeceğiz," ifadeleriyle bilinen terörist milletvekili hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Yurt dışına kaçtı

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün, dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemleriyle ilgili suçlarından yürüttüğü ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar vermişti.

    Başsavcılıkça, yurt dışına çıktığı belirlenen Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #2

    Erkek kardeşleri öldürüldü

    Bir diğer bilgiye göre ise PKK'ya aile boyu hizmet veren Hezer Ailesi'nin erkek kardeşi Musa Kazım Hezer'in de, 1998 yılında yaşanan çatışmada leşinin çıkarıldığı biliniyor.

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #3

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #4

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #5

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #6

    HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'e müebbet istemi

    MİT in öldürdüğü terörist, HDP li Tuğba Hezer Öztürk ün ablası çıktı #7


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