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- MİT'in operasyonunda 2 terörist öldürüldü
MİT'in operasyonunda 2 terörist öldürüldü
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 02.05.2020 - 16:28
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MİT mensupları tarafından operasyonların süreceği kaydedildi.