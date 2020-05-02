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    MİT'in operasyonunda 2 terörist öldürüldü

    MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 02.05.2020 - 16:28
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    MİT'in operasyonunda 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT mensupları tarafından operasyonların süreceği kaydedildi.

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