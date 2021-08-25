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    MİT'in yakaladığı terörist Cimşit Demir tutuklandı

    Terörist Demir hakkında, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:08
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    MİT'in yakaladığı terörist Cimşit Demir tutuklandı

    Sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele, hız kesmeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'i, Irak'ın kuzeyinde yakalayarak 29 Temmuz'da Türkiye'ye getirdi.

    AĞRI'YA GETİRİLDİ

    Irak’tan Avrupa'ya geçiş yapacağı sırada MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye’ye getirilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir, Ağrı'ya gönderildi.

    ÖNCE SORGU, SONRA TUTUKLAMA

    İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    Terörist Demir'in, 2009'da Ağrı'nın Diyadin ilçesinden örgüte katıldığı ve Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlenmişti.

    KANDİL'DE PKK/KCK'YA KATILDI

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edilmişti.

    MİT in yakaladığı terörist Cimşit Demir tutuklandı #1

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