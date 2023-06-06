MİT'te devir teslim! Hakan Fidan görevini İbrahim Kalın'a teslim etti MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

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Türkiye'de seçim süreci geride kaldı...

Seçim süreci kadar kabinede kimin yer alacağı merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından 67'inci hükümetin yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değişiklik oldu.

Türkiye'nin kilit ve kritik öneme sahip kurumlarından biri olan MİT'te Hakan Fidan sonrasında yeni dönemde kiminle yapılacağı merak konusu oldu.

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır"

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Fidan'dan sonra MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın getirildi duyuruldu.

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." açıklamasını yaptı.

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

İbrahim Kalın kimdir

1971 doğumlu olan Kalın, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Doktora çalışmalarını George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

İslam düşüncesi ile ilgili konuların yanı sıra İslam-Batı ilişkilerine dair College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde dersler verdi.

Üstlendiği görevler