MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Tekin Okan etkisiz hale getirildi MİT, PKK/KCK özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan’ı Irak/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Teröristler için güvenli bölge yok...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Bu kez Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonla bir kez daha başarıya ulaşıldı.

Sözde havacılık birimi sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde drone sorumlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi.

Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları fiziki takibe başladı

Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı.

MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti.

Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi

MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Tekin Okan, Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.