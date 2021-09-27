MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist öldürüldü

Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL'lik anlaşma yaptı

Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

Sivas'ta bir kişi müştemilatı bakkala çevirerek muhtaç ailelere yardım ediyor

Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı

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