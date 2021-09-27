Euro
10.3454
-0.84%
Dolar
8.8397
-0.3%
Altın
496.79
-0.45%
Borsa
1.389
0.34%
Bitcoin
384.759
-0.62%
EXEN Coin
21.00
1.49%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist öldürüldü

    MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 27.09.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde yeni bir operasyona imza attı.

    Metina ve Zap bölgelerinde gerçekleştirilen operasyon, başarıyla tamamlanırken; harekatların ilkinin 20 Eylül, diğerinin ise 26 Eylül’de yapıldığı öğrenildi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre ise kara harekatında 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonların devam edeceği öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir