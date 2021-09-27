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- MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist öldürüldü
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist öldürüldü
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 27.09.2021 - 14:21
- Güncelleme : 27.09.2021 - 14:40
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde yeni bir operasyona imza attı.
Metina ve Zap bölgelerinde gerçekleştirilen operasyon, başarıyla tamamlanırken; harekatların ilkinin 20 Eylül, diğerinin ise 26 Eylül’de yapıldığı öğrenildi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre ise kara harekatında 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam edeceği öğrenildi.