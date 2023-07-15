MİT'ten Münbiç'te operasyon! Afrin saldırısının sorumlusu Heysem Cuma öldürüldü MİT'in saha ajanları, 2020 yılında 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

40 sivilin katili öldürüldü

Sivillere yönelik saldırıları da cezasız bırakmıyor.

Bu kez MİT'in hedefinde, 2020'de Afrin'de yapılan saldırı vardıi

Münbiç'te operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirdi.

Afrin saldırısı

İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef almıştı.

Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu Racu Caddesi'nde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katlettiğini, 47 sivili de yaraladığını açıklamıştı.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale gelmiş, bölge adeta savaş alanına dönmüştü.