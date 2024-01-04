MİT'ten nokta operasyonlar: İki YRK'li öldürüldü Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde düzenlediği operasyonlarda terör örgütünün İran yapılanmasında yer alan YRK grubunu hedef aldı. Son iki günde YRK'ye düzenlenen operasyonlarda sözde iki sorumlu etkisiz hale getirildi.

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Teröre geçit yok...

Kahraman güvenlik güçlerimiz, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor.

MİT tek tek avlıyor

Özellikle son dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla sözde yöneticileri etkisiz hale getiriyor.

Yapılan operasyonlarda ise bir detay dikkatlerden kaçmadı.

YRK'ye nokta operasyonlar

MİT düzenlediği operasyonlarda terör örgütü PKK'nın İran uzantısı YRK sorumlularını hedef aldı.

Son iki günde yapılan operasyonlarda, YRK grubunun sözde iki üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığı yapıyordu

3 Aralık'ta Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/YRK sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi.

Aynı operasyonda Eriş Berxedan isimli terörist de etkisiz hale getirildi.

İki günde iki operasyon

Bugün düzenlenen operasyonda ise MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/YRK'li terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Kullanmadıkları harf kalmadı

PKK, "Batı'ya masum gözükerek destek almak için" ismi farklı örgütler kurma stratejisini sürdürüyor.

Dağda, şehirde, ovada Mehmetçik'in karşısına çıkamayan, çıktığında bozguna uğrayan PKK, yeni taraftarlar bulmak için alfabeyi zorluyor.

Terör örgütü 2016 yılında İran'daki PJAK terör örgütünü güçlendirmek için "YRK" adında bir örgüt daha kurdu.

Irak'ın kuzeyinde örgütlenmeye başladılar

Bu grup daha sonra Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kentinde de örgütlenmeye başladı.

MİT, düzenlediği operasyonlarla YRK grubunun bölgedeki varlığını büyük oranda bozdu.