MİT’ten siber casusluk şebekesine darbe

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarının dijital altyapılarına sızan bir siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde yürütülen operasyonla çökertildi.

ÇOK KURUMLU OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla veri temin eden bir suç şebekesi takibe alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, veri depolama aygıtları ile örgütsel iletişimde kullanıldığı değerlendirilen teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak parola ve erişim engellerinin aşıldığı, elde edilen verilerin soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.

4 ZANLI DA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve isteyen herkesin erişimine açık hale getirildiği tespit edilen 8 internet sitesi erişime kapatıldı. MİT’in incelemelerinde, veri hırsızlığının münferit değil, sistematik bir casusluk faaliyeti şeklinde yürütüldüğü belirlendi.

KRİPTO TRANSFERLERLE GİZLENEN GELİR TRAFİĞİ

MASAK tarafından yapılan finansal analizlerde ise suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlıklar üzerinden parçalara bölündüğü, yurt dışı merkezli platformlara aktarıldığı ve çok aşamalı transfer yöntemleriyle izinin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Bu finansal hareketlerin tamamının soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı belirtildi.

ULUSAL SİBER GÜVENLİĞE YAKIN TAKİP

Siber Güvenlik Başkanlığının, ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlara teknik destek sağladığı ve benzer faaliyetlere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.