MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü MİT'in saha ajanları, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi.

ensonhaber.com

Yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele devam ediyor...

Güvenlik güçleri, örgüt mensuplarını tek tek etkisiz hale getirerek önemli bir yol katetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.

MİT'ten nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da örgütün sözde sorumlularını hedef alıyor.

Bu kapsamda son günlerde operasyonlar bir kez daha hız kazandı.

Son olarak operasyonun adresi Irak'ın Süleymaniye bölgesi oldu.

Sözde sorumlu sarı torbaya girdi

MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer'i mercek altına aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından terörist Cehanfer'e yönelik harekete geçildi.

Ekipler, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında teröristi etkisiz hale getirdi.

Yaralı teröristin tedavilerini gerçekleştiriyordu

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu aktarıldı.