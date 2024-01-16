MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Liman Suwyeş öldürüldü MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terörist Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi.

AA

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

Son dönemde PKK terör örgütünün yuvalandığı ve ABD'nin yardımıyla petrol kuyularını elinde tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'daki teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefindeydi.

Bölgedeki operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

MİT takibi ve operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kandil'den gelen mesajları kadın teröristlere aktarıyordu

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)