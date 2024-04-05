MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'lı terörist İpek Demir yakalandı MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

AA

Güvenlik güçleri sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha ajanları, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı hainleri tek tek avlıyor.

Bu kapsamda 1 hain sağ ele geçirildi.

Aynularap'ta yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i, Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

2017'de suriyeye gönderildi

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)