MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'lı terörist İpek Demir yakalandı

AA
Güvenlik güçleri sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha ajanları, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı hainleri tek tek avlıyor.
Bu kapsamda 1 hain sağ ele geçirildi.
Aynularap'ta yakalandı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i, Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.
2017'de suriyeye gönderildi
Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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