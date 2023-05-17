Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan'a verdim, Cihangir'e gelme dediler Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan Zeynep Tunuslu, "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler. Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti.

Rekor katılımla demokratik hakkını kullanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktı.

Seçimlerden önce açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen modacı Zeynep Tunuslu ise seçim sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini seçim öncesi söyleyen ve haklı çıkan Tunuslu, Erdoğan'a oy verdiği için Cihangir'e alınmadığını söyledi.

Tunuslu'yu Cihangir'e almadılar

Zeynep Tunuslu seçim öncesi yaptığı açıklamada, Erdoğan'a oy vereceğini söyledi ve bunu bir video ile yayınladı.

Herkesi sevgiyle kucakladıklarını söyleyen muhalif çevre ise Tunuslu'ya ceza kesti ve Cihangir'e almadı.

Zeynep Tunuslu yaptığı açıklamada, "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler.

Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti." dedi.