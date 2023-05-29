Moritanyalı müslümanlar, ABD büyükelçiliği önünde Erdoğan'ın zaferini kutladı

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonucuna göre Cumhurbaşkanı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçerek yeniden Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı seçimler dünya basınında da geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Dünyanın farklı bölgelerinde Erdoğan'ın zaferini kutlayan müslümanların videoları sosyal medyada gündeme geldi.

Moritanya'da müslümanlar araçlarını Türk bayraklarıyla donatıp ABD büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutladı.

İşte o anlar..