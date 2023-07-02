Moskova'da Colourful Run Festivali düzenlendi

AA
Geçtiğimiz hafta darbe teşebbüsü ile sarsılan Rusya'da hayat kısa süre içerisinde normale döndü.
Putin'in kontrolü ele geçirmesinin ardından sokaklar sakinleşirken halk, festival ateşini yaktı.
Moskova'da düzenlenen Colourful Run Festivali, renkli anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.
Geçtiğimiz hafta sokaklarında tankların gezdiği Rusya, renkli festival görüntüleriyle dünyaya adeta mesaj verdi.
Moskova halkı rengarenk boyandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Spor Kompleksi’nde "Colourful Run" yarış festivali düzenlendi.
Katılımcılar, 5 kilometrelik parkurda renkli boya koridorundan geçerek yarışı tamamladı.
Festivalden eğlenceli kareler geldi
Festival sonunda katılımcıların birbirinden farklı renklere boyandığı görüldü. Festival sayesinde eğlenen katılımcılar, o anları da ölümsüzleştirdi.