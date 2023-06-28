Rusya'da 24 saatlik isyan: Gözler Wagner'in akıbetinde Uluslararası güvenlik uzmanı Wolff, Wagner'in kalkışmasının perde arkasını ve paralı askerlerin hangi noktalara doğru çekilebileceğini değerlendirdi.

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ensonhaber.com

Wagner güçleri, geçtiğimiz hafta Moskova yönetimine karşı ayaklandı.

Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı askerler grubu, Rostov'u ele geçirdikten sonra başkente doğru ilerliyordu.

Belarus'un devreye girmesiyle Rusya ile Wagner arasında anlaşma sağlandı. Prigojin'in Belarus'a geçebileceğine karar verildi.

Wagner lideri Prigojin ile Rusya'nın önde gelen askeri yetkilileri olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov arasında devam eden gerilimin bundan sonra nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor.

Silahlı isyan sonrası ortaya çıkan tablo

Ensonhaber yayınına katılan Birmingham Üniversitesi'nden Uluslararası Güvenlik Profesörü Stefan Wolff, 62 yaşındaki Prigojin'in Belarus'a sürgüne gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Söz konusu ismin savaşçılarına sunulan seçeneklere işaret eden Alman güvenlik uzmanı Wolff, başkaldırının perde arkasına değinirken, Rusya'da sular durulsa da "Hâlâ çok muallakta." ifadesini kullandı.

Wagner'in gitmesi muhtemel yerler

Rusya ve Wagner arasındaki ilişkilerin bundan sonraki gidişatına ve grubun hangi bölgelere çekilebileceğine ilişkin Wolff şunları dile getirdi:

Putin'in cumartesi sabahı yaptığı televizyon konuşması çok hırçındı. Prigojin'i vatan hainliğiyle suçladı, askeri isyanı şiddetli şekilde cezalandıracağını söyledi.



Wagner'in sözleşmeli pek çok savaşçısı muhtemelen Rusya'nın düzenli silahlı kuvvetlerine katılacak. Geri kalanlar, Wagner'e hizmet etmeyi sürdürecek.



Muhtemelen (Rusya'dan) ayrılıp, şirketin yıllar boyunca kurduğu herhangi bir Wagner üssüne gitmek zorundalar. Özellikle de Sahra-Altı Afrika'daki ülkelere ve ayrıca Asya'nın kıyı kesimlerine...

"Ukrayna, Batı'dan daha fazla askeri kaynak almış olmalıydı"

Rusya'da yaşananların Batı'nın Ukrayna'ya yaklaşımını değiştirip değiştirmediğine dair Ensonhaber Editörü Cahid Atik'in sorusuna Wolff'tan şu yanıt geldi: