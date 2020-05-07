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    Motorinde 7 kuruş indirim

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına, 7 kuruş indirim yapıldı.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 17:27
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    Motorinde 7 kuruş indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

    7 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

    Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,22 liradan 5,15 liraya, Ankara'da 5,30 liradan 5,23 liraya, İzmir'de ise 5,32 liradan 5,25 liraya gerileyecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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