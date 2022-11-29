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    Motorine ikinci kez indirim bekleniyor

    Motorine ikinci kez indirim bekleniyor

    Yıl boyunca birçok kez zam uygulamasına gidilen motorine, gece yarısı gelen 82 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim geliyor.
    • 29.11.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:19
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    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın brent petrol fiyatlarına etkisi sürüyor.

    Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor.

    Araç sürücüleri de benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

    Motorine ikinci indirim

    Son olarak motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

    Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim olmazken motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.

    Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirimin yolda olduğu belirtildi.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.

    Motorine ikinci kez indirim bekleniyor #1


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