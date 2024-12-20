Motorine zam geliyor

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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor...

Son olarak Araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİNE 58 KURUŞ ZAM

Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Diğer yandan güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi ise 43 lira 14 kuruştan, Motorinin literesi 43 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.