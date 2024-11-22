Motorine zam yolda

Haber Merkezi

Brent petroldeki artış ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda araç sürücülerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında değişikliğe gidiliyor.

MOTORİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM

Buna göre motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor.

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre 3 büyükşehirde son durum ise şöyle;

İstanbul'da benzin 42,22-42,33 TL, motorin 42,91 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 42,75 TL, motorin 43,46 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 43,24 TL, motorin 43,96 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.