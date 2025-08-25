Motoru arızalanan uçak Trabzon'a acil iniş yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağının motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu. Uçak, Giresun semalarında geri dönerek kalkış yaptığı Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.