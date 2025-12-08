Özgür Özel: CHP iktidarında her çocuğumuza bir öğün yemek verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına kürsüdeki yerini aldı.

Özel, konuşmasında hükümetin mevcut ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

"GELİRE GÖRE KİRA UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Vergi yükü sebebiyle vatandaşın zorlandığını bunun yanı sıra büyükşehirlerde kira sorunu olduğunu söyleyen Özel, "Büyükşehirlerde ortalama kira 30-35 bin TL. CHP iktidarında, 'Gelire göre kira' uygulamasına geçeceğiz." dedi.

Bütçenin neredeyse tamamının vergiden elde edildiğini iddia eden Özel, "Mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERECEĞİZ"

Eğitim konusunda atacakları adımlardan bahseden Özel, şu ifadeleri kullandı:

CHP iktidarında; her çocuğumuza bir öğün yemek verilecek. Tüm okullara su sebili koyacağız.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kaliteli eğitim sadece zenginlerin ulaştığı bir hizmet olmayacak.

"BİZ İKTİDAR OLSAK MAZOT 30 LİRA OLURDU"

"Çiftçi kredilerinin faizlerini silip, ana parayı 5 yıla yapılandıracağız" diyen Özel mevcut mazot fiyatlarına da değinerek "Çiftçinin aldığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağız.

CHP iktidar olsa mazot 50 lira değil 30 lira olurdu." dedi.