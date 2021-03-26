MSB: 1 ayda 231 terörist öldürüldü

Bakanlık, 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine değinilen açıklamada,"Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut." denildi.

1 AYLIK TERÖRİST BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Terörle mücadeleye de değinen Bakanlık, mart ayındaki başarılı operasyonlara ilişkin detay vererek şu ifadeleri kullandı:

“Kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Mart tarihinden itibaren yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENDİ

Sınır güvenliği olarak Mart ayı içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 şahıs yakalandığı belirtilen açıklamada, “19 bin 722 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 5’i FETÖ olmak üzere toplam 15 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. İcra edilen operasyonlar neticesinde 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu 350 silah ele geçirilmiştir. Kara hudutlarımızın korunması terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtlarla desteklenmekte.” açıklamalarına yer verildi.