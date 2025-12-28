MSB: 2025 terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu

2025'in bitmesine sayılı günler kala MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yapılan yazılı açıklamada 2025'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yılki faaliyetlerine değinildi.

Devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinden de bahsedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Millî Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük.



Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ