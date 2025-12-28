MSB: 2025 terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu

- Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi yıl olduğunu belirtti.
- Arazi arama tarama, mağara ve sığınak incelemeleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı imha çalışmaları kararlılıkla sürdü.
- 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda faaliyetler devam etti.
2025'in bitmesine sayılı günler kala MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yapılan yazılı açıklamada 2025'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yılki faaliyetlerine değinildi.
Devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinden de bahsedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"
Millî Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük.
Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldü.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ
2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihî bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "Hudut namustur!" anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakâr nöbetleriyle izleniyor.
Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir.