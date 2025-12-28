Kuşadası Belediyesi, çöp toplayıcılara Noel Baba kostümü giydirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'da tartışma yaratan görüntüler...

CHP'li Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesi çevre bilincine dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çöp kamyonları rengarenk ışıklarla donatıldı.

Üzerinde "Temiz bir Kuşadası, Temiz bir Gelecek" yazan çöp kamyonları, kent merkezinde tur attı.

ÇÖP TOPLAYICILARI NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYDİ

Işıklarla süslenen kamyonlardan inen Noel Baba kostümlü belediye personeli, çocuklara ve yetişkinlere şeker ikram etti.

Bazı çocuklar Noel Baba kostümlü işçilerle fotoğraf çektirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

Kullanıcılar bu etkinliğin Türk örf ve adetleri ile uyuşmadığına dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İCRALIK OLMUŞLARDI

Belediye daha yol yapım işini üstlenen firmaya ödeme yapmadığı için 52 milyon 719 bin liralık borçla icralık olmuştu.

Öte yandan şehirde zaman zaman biriken çöpler de vatandaşların tepkisini çekiyor.