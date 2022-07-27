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    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğin duyurdu.
    • 27.07.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:22
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    Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

    Bölücü terör örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek tek yerle bir ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kez güzel haberi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden duyurdu.

    "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

    Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    MSB: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!

    Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi.

    Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #1

    2 kahraman Türk askeri şehit oldu

    Fırat Kalkanı bölgesinde terörle mücadeleyi sürdüren kahraman Türk askerlerinden sabah saatlerinde yürek yakan şehit haberi geldi.

    MSB tarafından verilen haberde taciz ateşiyle yaralanan 2 askerin şehit olduğu açıklandı.

    Hastanede şehit oldular

    Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #2

    MSB: 25 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #3


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