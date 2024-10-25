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Haber Merkezi

Hain terör örgütü PKK'ya operasyon üzerine operasyon düzenleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain örgüt üyelerine adeta cehennemi yaşatıyor. PKK mensupları bölgeye sıkışmış durumda.

Hain teröristler kaçacak delik arıyor. Hain TUSAŞ saldırısının ardından güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a düzenlenen operasyonlarda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: