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    MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • AA
    • 13.05.2020 - 09:04
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    MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Ayrıntılar gelecek...

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