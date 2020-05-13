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- MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- AA
- 13.05.2020 - 09:04
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Ayrıntılar gelecek...