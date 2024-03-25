MSB açıkladı! Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendi: 2 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hareketlilik yaşandı.

Harekete geçen askerlerimiz, teröristlere yönelik hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."