MSB: Arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmat yakalandı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında arama-tarama faaliyetleriyle Pençe Yıldırım bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi.

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Ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

Öte yandan yurdun içinde terörü bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri birçok nokta çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleriyle teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına giriliyor.

"Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında yeni yapılan operasyonu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Silah ve yaşam malzemesi bulundu

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 1290 makineli tüfek mühimmatı, 3 el bombası, 6 sis bombası, 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, birer havan nişangah aparatı, termal şemsiye ve termal çanta, kamera ile örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi yakalandı.