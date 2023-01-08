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    MSB bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak

    Milli Savunma Bakanlığı'nca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor. Alınacak personellerin çoğunun Lara Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihdam edilmesi bekleniyor.
    • 08.01.2023 - 10:02
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    MSB bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

    2022'de 13 bine yakın sözleşmeli personel alındı

    Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

    Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

    16 bin personel alınacak

    AA'nın haberine göre bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

    MSB bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak #1

    MSB bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak #2

    MSB bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak #3


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