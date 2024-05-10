Mehmetçik, teröristleri inlerinde paketlemeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair detayları, sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurdu;
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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