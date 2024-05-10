MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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ensonhaber.com

Mehmetçik, teröristleri inlerinde paketlemeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair detayları, sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurdu;