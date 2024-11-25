Haber Merkezi
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde teröristler, inlerinde tek tek paketleniyor.
Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.
"7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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