Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde teröristler, inlerinde tek tek paketleniyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

"7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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Adile Topçu
Editor