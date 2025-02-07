Haber Merkezi
Teröristler göz açtırılmıyor.
Kahraman Mehmetçik, aralıksız bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.
Son operasyon ise Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabında operasyona ilişkin bilgiler verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
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