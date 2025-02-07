Teröristler göz açtırılmıyor.

Kahraman Mehmetçik, aralıksız bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.

Son operasyon ise Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabında operasyona ilişkin bilgiler verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli...



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!